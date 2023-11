Este oro me da la plaza, por eso era la emoción. Estuvo muy cardiaco el torneo, porque ganando el título ya tengo el pase para París. Van a ser mis segundos Paralímpicos , resaltó la jugadora, quien considera su mayor fortaleza, el ser muy disciplinada en sus entrenamientos.

Estoy superemocionada, todavía estoy temblando y no me la creo, pero considero que ha valido la pena todo el trabajo hecho con mi entrenador Milton García y mi sicóloga Areli Benítez; todo funcionó aquí , compartió la medallista a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

En el duelo por el oro, la mexicana ganó el primer set 15-13, cayó en el segundo por 10-12, ganó el tercero por 11-9, perdió el cuarto por 5-11 y se adjudicó el quinto y decisivo por 11-7.

Creo que todo el trabajo, to-do mi ritual, todo lo que trabajamos mentalmente ha sido mi fortale-za, me concentré mucho, hice el trabajo tal cual lo habíamos practicado desde hace dos años. Hubo nervios cuando me empató los sets, pero al final lo logré, funcionó y me voy a París , destacó la mexiquense, quien dedicó este triunfo especialmente a su hija, su mayor motivación y motor .

En las competencias individuales, México también sumó cinco metales de bronce por cuenta de Edith Sigala López, en la clase 1-3; Alam González y Jesús Sánchez se adjudicaron las medallas de tercer lugar en la clase 4; Martha Verdín, quien obtuvo el tercer peldaño en las competencias de la clase 4-5 femenil, y Jeanelly Scarlett Góngora sumó presea en la clase 9-10.

Con estos resultados, México acumuló seis metales en la disciplina, una insignia dorada y cinco de bronce. Las competencias de paratenis de mesa continuarán hasta el próximo lunes, en el mismo escenario.