Espido Freire

Periódico La Jornada

Domingo 19 de noviembre de 2023, p. a12

Con autorización de la Editorial Edelvives presentamos a nuestros lectores el prólogo de esta versión ilustrada por Antonio Lorente de una de las novelas clásicas de la literatura estadunidense que, a más de 150 años de su publicación, sigue siendo un éxito.

Mujercitas se repite desde 1868 en la lista de las novelas predilectas de los lectores de todas las edades, entre los que yo me encuentro, y a veces me pregunto por qué y si eso sería posible sin el personaje de Jo March: una joven tan diferente, tan divertida, inteligente y determinada que se ha convertido en un arquetipo literario por sí misma, viva ahora con la misma intensidad y fuerza que lo estaba cuando su autora la describió.

¿Qué supuso en su época, y hasta qué punto rompía con los estereotipos y las historias que en ese momento se escribían? Sabemos que el editor Thomas Niles era muy consciente de que casi no existían novelas pensadas para el público femenino, y muy en particular, el juvenil. La Guerra de Secesión había finalizado apenas tres años antes, los gustos y las necesidades habían cambiado y Niles le encargó a Louisa May Alcott una novela que encajara en el momento. Ella aceptó de mala gana (pretendía escribir obras con las que fuera tomada en serio, y creía que la literatura juvenil la apartaba de ese objetivo) y cumplió apresuradamente, porque necesitaba el dinero. Durante dos meses escribió sin respiro, diez horas al día, para cumplir con el plazo impuesto. Y, dado que su infancia había sido muy atípica y tuvo poco trato con otros niños, se basó en su propia vida y la de sus hermanas.

Lo cierto es que eso, a priori, no parecía una gran idea: Louisa procedía de una familia excepcional en muchos sentidos, segunda hija de cuatro. El padre, Amos Bronson Alcott, era un hombre que cuestionaba todo lo establecido en la época, en particular la educación y el modo de consumo, como otros intelectuales, amigos de los Alcott, como Henry David Thoreau o Ralph Waldo Emerson, que proponían otros modos de vida diferentes al convencional. Creía en la igualdad de razas y de géneros, era un maestro vegetariano que defendía una manera de educación progresiva rompedora para la época, y que educó a sus hijas al límite de la pobreza, pero bajo los principios de que debían desarrollar sus talentos en completa libertad. Algo tan moderno que incluso ahora, en algunos lugares, resulta provocador.

Cuando Louisa cuenta la vida de las cuatro niñas March nos habla, en realidad, de un hogar que encajaría en cualquier siglo: la búsqueda de la felicidad de cada una de las hermanas, las dificultades para domar su carácter, las distintas aficiones de las chicas y su amor entre ellas y por sus padres resultan completamente atemporales. Y las lectoras comprendieron instantáneamente que en esa novela latía algo nuevo, una novela sencilla, realista en el fondo más que en la forma, una manera de narrar que se dirigía a las esperanzas y a los sueños de una generación nueva.

Esas chicas parecían reales, hablaban y se enfadaban como adolescentes reales, tenían sus pequeños sueños y sus grandes expectativas, se enfrentaban a las mismas limitaciones de una sociedad de miras estrechas que las lectoras. Incluso sus aficiones (el teatro, la pintura, la música, las horas ante el piano) reflejaban las dotes artísticas que las niñas estudiaban como parte de su formación como futuras esposas, y eran, a menudo, el único oficio al que una joven educada podía aspirar. Como Jo, muchas trabajaban como damas de compañía; como Beth, algunas tocaban el piano bastante bien; como Meg, la mayoría tenía como único horizonte el matrimonio. Estaban hartas de sermones, de historias ejemplares con heroínas sumisas, nacidas sin alma y sin sangre. Y de pronto, leían esta novela.

Mujercitas vendió 2 mil ejemplares en dos semanas, algo inaudito, lanzó a Louisa a la fama, hasta el punto de que las lectoras la perseguían y acosaban; rápidamente le pidieron que escribiera una segunda parte.