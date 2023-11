Ángel Bolaños Sánchez y De la Redacción

Domingo 19 de noviembre de 2023

El alcalde de Cuajimalpa con licencia, Adrián Rubalcava Suárez, acusó de traidor al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y anunció su renuncia a ese partido luego del acuerdo cupular que tomó con las dirigencias del PAN y el PRD para imponer a Santiago Taboada como precandidato único a la jefatura de Gobierno.

En conferencia de prensa, indicó que le ofrecieron una senaduría, pero no vamos a respaldar una candidatura manchada por la corrupción, a alguien vinculado con la delincuencia y con imputaciones , dijo en alusión a los nexos de Taboada en las investigaciones por el llamado cártel inmobiliario, donde recordó que hay ex funcionarios confesos de los delitos que les imputó la Fiscalía General de Justicia.

Hoy tomo la determinación de salirme del PRI, es algo irrevocable , declaró luego de revelar que tuvo una conversación por teléfono con Moreno Cárdenas, quien se incomodó por el reclamo que le hizo y después se llenó de insultos y señalamientos que posteriormente informaré .

Agregó que también platicó con la precandidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, porque supuestamente habría presionado para que se definiera una candidatura única, pero ella le aseguró que no metió las manos en este proceso. Le recordó haber manifestado que no tendría rateros, ni pendejos ni huevones en su gobierno, y esto me parece que queda en duda. Lo único que yo pedía era que hiciéramos un proceso democrático en el que me permitieran participar y ser medido .

Exhibió dos encuestas con las que aseguró que estaba en empate técnico con Taboada, en una de ellas tres puntos arriba, 28 contra 25, mientras en la otra Rubalcava aparece con 32.2 por ciento contra 41.4 de la precandidata de Morena Clara Brugada, y el panista obtiene 35.4 por ciento contra 40.2 de la morenista.

Durante la conferencia efectuada en un restaurante de la colonia Tabacalera, llegó de improviso la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien se acercó a él y le dijo: Te vengo a respaldar. Tienes todo mi apoyo , y tras no decir si abandonaría también la alianza tripartita, nada más mencionó que Rubalcava no está solo, cuenta conmigo y vamos a seguir trabajando por la ciudad , para retirarse enseguida.

En tanto, el ex aspirante a la precandidatura por el PRD, Luis Espinosa Cházaro, no anticipó una ruptura con la alianza, pero criticó que su partido cediera a la imposición de un candidato . En su mensaje por redes sociales, al escribir la denominación del instituto político utilizó un irónico entrecomillado: Partido de la Revolución Democrática .