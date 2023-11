P

edro Sánchez vuelve a ser presidente del gobierno español. Lo suyo es la resistencia, la perseverancia y la voluntad de poder. En eso a la derecha no le falta razón. No le mueve una idea de lo que debe ser España, ni proyecto mesiánico de ningún tipo. Es posible que no haya dedicado apenas tiempo a pensar cuál va a ser su legado. En Sánchez prima mucho más el instinto que la estrategia. No es un héroe, es un superviviente, aunque su habilidad para las victorias improbables está ya fuera de toda duda. Llegó en 2018 mediante una moción de censura imprevista y va camino de convertirse en el jefe de gobierno decano de la Unión Europea.

Vista cuál era la alternativa, en cualquier caso, cabe dar por buena la elección de Sánchez, al menos para quien se preocupe mínimamente por los derechos humanos, la defensa de las minorías y el respeto debido a la historia y a la memoria.

Va a ser una legislatura dura. Sánchez logró el jueves ser investido en primera votación, gracias a la mayoría absoluta que le dieron 179 votos. Es una imagen contundente que le favorece, pero que esconde muchas promesas por cumplir y muchos frentes que gestionar. Ha recibido el apoyo de siete partidos, algo que no había ocurrido nunca, y no va a ser fácil mantener el nivel. Y sin embargo, lo va a tener que hacer si no quiere caer en la parálisis, dado lo ajustado de la aritmética parlamentaria. Veremos. El PSOE es muy bueno prometiendo, pero no tanto cumpliendo. Se lo pueden preguntar a los conservadores vascos del PNV, que llevan más de cuatro décadas tratando de obtener las competencias íntegras previstas en el estatuto de autonomía aprobado en 1979. Por cierto, las pugnas paralelas entre PNV y EH Bildu en el País Vasco, y entre Junts y ERC en Cataluña, serán también motivo de tensión. En especial en el último caso.