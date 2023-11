Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 18 de noviembre de 2023, p. 11

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Al celebrar ayer 40 años de su fundación, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), presentó un video en el que se observan decenas de bicicletas enviadas a comunidades indígenas.

Con el fondo de la canción With a little help from my friends (Con una pequeña ayuda de mis amigos), de John Lennon y Paul McCartney, con la versión de Joe Cocker, se observa cómo varias indígenas zapatistas aprenden a montar las bicicletas.