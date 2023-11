C

omo escribió Nigel Dodd, lo que la crisis de 2008 puso en duda fue la vida social del dinero: “¿Es un proceso o una cosa? ¿Es una mercancía o una relación social? ¿Qué explica el valor del dinero? Todas estas preguntas, por supuesto, tienen varias respuestas, pero lo que interesa cuando se pone en crisis el dinero es si hablamos de la misma ilusión para el uno por ciento y para 99 por ciento. Es claro que, para quienes somos la inmensa mayoría, es necesario para comprar bienes, tranquilizar el futuro con el ahorro y los seguros, angustiar el presente con las deudas. Si es el papel de mano en mano o el de las tarjetas de plástico, poco cambia en esa relación. Pero el 1 por ciento tan tiene una relación distinta con él que pareciera que estamos hablando de otro dinero: el de los dígitos en los espacios de las memorias virtuales en los bancos, los fondos de inversión, los mercados a futuro . Parece que hay muchos tipos de dinero; es decir, de ficciones necesarias; unas para comprar cosas y tiempo, y otras que se suman en cantidades relevantes ya en sí mismas. Ya no es la vida de una mercancía, sino de una cantidad.

Digo esto por la más reciente historia del dueño mexicano de Elektra y Televisión Azteca, Salinas Pliego, en Estados Unidos, donde debe 400 millones de dólares en bonos, más 105 millones en pagos atrasados. Sin embargo, el millonario presume, al mismo tiempo, yates, viajes y jets. La Associated Press (Ap) tomó esta contradicción como una hipocresía del magnate deudor: “La compañía dijo que resultó sumamente afectada por la pandemia de coronavirus, un declive en los ingresos de publicidad y el continuo deterioro de la industria televisiva y la economía de México, así como las presiones adicionales sobre las capacidades de generación de flujo de efectivo de la empresa. Las publicaciones de Salinas Pliego en redes sociales no mostraban nada de eso. La semana pasada publicó que para seguir con el fin de semana largo salimos a pasear por #NYC y a ver que compramos de arte en las subastas . Es decir, la contradicción que ve Ap es entre el dinero que debe y el que presume el deudor. Si les debe 400 millones de dólares, ¿por qué no vende sus yates, aviones y obras de arte de subastas y paga, si es que también se ha ahorrado sus impuestos en México? Le debe a los privados, le debe al Estado.