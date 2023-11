De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 18 de noviembre de 2023, p. 6

Alejandro Murat Hinojosa, ex gobernador de Oaxaca, anunció anoche su renuncia irrevocable al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su salida junto con un grupo de simpatizantes, ya que, advirtió, no puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública .

Luis Donaldo Colosio nos lo advirtió: México no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío , dijo, y anunció la creación de la Alianza Progresista por México, que será un espacio abierto de discusión, diálogo y reflexión , en el que todos los mexicanos sin distinción puedan participar, con el único objetivo de aportar a la creación del modelo de país que nos merecemos”.