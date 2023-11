Luego de la ceremonia, la élite universitaria rompió filas para felicitar a Lomelí y a despedirse del rector saliente, Enrique Graue. Uno de los más solicitados para posar en las selfis fue el ex rector José Narro Robles, quien no rechazó ninguna petición y saludó y bromeó con todo aquel que se acercó a él.

Entre abrazos de funcionarios y ex funcionarios universitarios, directivos de escuelas y facultades, políticos y diplomáticos, además de reporteros y camarógrafos que intentaron obtener de él alguna declaración, Lomelí tardó casi 20 minutos en llegar a la puerta por donde abandonó el patio de la Antigua Escuela de Medicina. Por el lado contrario del edificio, salió el ex rector Graue, quien prefirió no conceder entrevistas.

Por la tarde, un grupo de alrededor de 40 estudiantes de bachillerato marcharon del Metro Universidad a Rectoría, donde entregaron un pliego petitorio con demandas como atención a denuncias de violencia de género. Luego de que la mayoría de ellos se retiró del lugar, una decena de encapuchados hizo pintas y golpeó las puertas del edificio.