¿Q

ué movimiento en el mundo no sólo ha mantenido vivo, sino vigente, durante cuatro décadas? Se les ha atacado por todos los flancos, se les ha desacreditado y se han invertido enormes recursos militares, propagandísticos y económicos para su desaparición.

Y resulta que no, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hoy cumple 40 años de haber sido fundado y está a punto de celebrar 30 años de haber iniciado su lucha pública. Cinco gobiernos federales no han variado su estrategia contrainsugente. Siempre fueron un estorbo para quienes quisieron cooptarlos, someterlos o integrarlos. Y llegan, no sin raspones, a este fin de año anunciando nueva reorganización y nuevas propuestas, porque su necedad revolucionaria no tiene fecha de caducidad.

En los últimos años se reavivó el absurdo de vincular al zapatismo con el salinismo, es decir, se regresaron 30 años y recurrieron a la descalificación inicial, la misma que como ningún otro movimiento armado se sacudió desde los primeros días del alzamiento. La calumnia los ha acompañado durante décadas, y no pocas veces les ha calado, aunque se las arreglan para salir y, paradójicamente, volver a dar el no-rostro, unas veces con mayor ventura que otras.