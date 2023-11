Aquí y en China

S

e admira que bien camina

la Cuarta Transformación

no nomás en la nación

sino también allá en China.

Benjamín Cortés V.

Aseguran que faltan medidas de prevención

Después que el huracán Otis pegara en el estado de Guerrero, siendo Acapulco el más afectado, vienen la calma y el reacomodo como corresponde en cada fenómeno natural, cuando éste libera furiosa fuerza destructiva.

La pregunta es qué nos muestra o qué enseñanza se puede tomar de ello. Varias se podría decir, una de éstas es que siempre habría que estar preparados para recibir con respeto estos tipos de eventos naturales; no esperar como casi siempre, el conformarse a la vuelta a la naturalidad, sin haber hecho un análisis profundo, forzar cambios importantes a favor del medio ambiente es decir de la naturaleza tan golpeada. No verter las inmundicias al mar, como sucede en muchos puertos, es decir, no a la contaminación de las aguas marinas, ni ríos, ni lagunas.

Algo que deja ver este fenómeno es la escasez de prevención que ayude a estar preparados en estos y otros desastres naturales, estar a la expectativa porque pueden venir otros de mayor fuerza, pues el calentamiento global se resiente hoy, en cualquier lugar de la República mexicana y del planeta; construir albergues en lugares seguros, que sirvan a la población, incluyendo turistas. Lo material y servicios públicos se pueden reponer después de la calma, las vidas humanas no.

Siendo Guerrero un estado donde la miseria y la pobreza ahogan a las mayorías de escasos recursos, mantenidas y auspiciadas por malos gobernantes del pasado neoliberal y hoy por falta de un plan de políticas públicas encaminadas a la erradicación de la pobreza e inseguridad; se debe impulsar mejoras en empleos, apoyos al campo, a la salud, la educación, la vivienda, etc; el capitalismo y la concentración de la riqueza en pocas manos origina la pauperización de los trabajadores de la ciudad y del campo, pero también la falta de servicios públicos para la población hace que esta se acentúe más, por lo que el gobierno local y federal deben garantizar estos derechos inalienables.

Luis Langarica A.

Felicitación al Issste

Doctor Pedro Zenteno Santaella, director general del Issste: