No son viables las zonas seguras de Israel

La solicitud procede de Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, Comoras y Yibuti. Sudáfrica y el pedido se hizo a fin de garantizar que la CPI preste atención urgente a la grave situación en Palestina , señaló Khan.

La CPI ya tiene una investigación en curso sobre la situación en el Estado de Palestina por presuntos crímenes de guerra desde el 13 de junio de 2014, lo que “abarca conductas que pueden constituir delitos tipificados en el Estatuto de Roma cometidos en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.

La Corte Penal puede actuar

Israel no es miembro del tribunal y no reconoce su jurisdicción. Sin embargo, la CPI puede hacer pesquisas sobre ciudadanos de estados no miembros en determinadas circunstancias, en especial cuando se alega que se han cometido crímenes en los territorios de los países miembros. La geografía palestina figura entre los miembros de la CPI desde 2015.