Juan Manuel Vázquez

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 18 de noviembre de 2023, p. a11

Tashkent. Hace un par de semanas, Amanda Serrano y Danila Ramos pelearon por primera vez en la historia del boxeo profesional femenil a 12 asaltos de tres minutos cada uno, la misma cantidad de tiempo y episodios que ejecutan los hombres.

La decisión creó polémica y sólo tres organismos lo autorizaron, pues el Consejo Mundial de Boxeo no permitió que se modificara el reglamento que establece que los combates duren 10 episodios de dos minutos. Durante el último día de actividades en la convención que realizan en Tashkent, Uzbekistán, el Comité Médico Internacional del CMB presentó su informe al respecto en el cual recomendó que los combates de la rama femenil se mantengan como hasta ahora.

La pregunta de si las mujeres pueden pelear 12 rounds tiene una respuesta obvia: claro que pueden , explica el doctor Ricardo Mon-real Molina, integrante de la comisión especializada en la protección de boxeadoras y boxeadores para el CMB.