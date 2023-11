▲ El músico berlinés Nils Frahm, autor del álbum Music for Animals. Foto Leiter

Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 18 de noviembre de 2023, p. a12

El nuevo disco de Nils Frahm es un oasis en medio de la turbulencia del mundo.

Pasan cosas terribles en el orbe. Pero también ocurren cosas bellas que lo salvan. El álbum titulado Music for Animals es uno de esos bálsamos. Dura más de tres horas, pero es tan curativo que perdemos la noción del tiempo y por momentos del espacio.

Lo he escuchado repetidamente durante días enteros, a distintas horas, ámbitos y circunstancias, y mi pensamiento viaja, anota, concluye: estamos frente a un tratado del concepto, materia y práctica de la contemplación.

El vocablo contemplación proviene del latín contemplari: mirar lejos.

Más: contemplari implica mirar atentamente un espacio delimitado, igualmente que observar el infinito. Contemplari se compone de la preposición cum (compañía, o acción conjunta) y templun (templo, lugar sagrado para ver el cielo).

Contemplar es un acto de soledad, pero también de compañía: con nosotros mismos o con otra persona. Contemplar la contemplación.

El disco flamante de Nils Frahm es flameante. Su título es una reflexión sonriente: Música para animales: nosotros mismos.

Con su muy berlinés sentido del humor, Nils arremete contra la industria de la música chatarra, aquella de la que no puedes comer sólo una, porque hay música para leer, para hacer el aseo, para cocinar, para todo. Bromea. Así que yo le puse, agrega, Música para animales porque da lo mismo: música es música, no es pragmática, no persigue ambición alguna. La música es, significa y contiene lo que el escucha decide.

Hay quienes escuchamos las sinfonías de Bruckner y eso nos impide leer, hacer el aseo, cocinar. Requiere de nuestra atención plena.

La nueva grabación de Nils Frahm nos pide mucho, pero también nos deja libres. Igualito que el amor.

Los expertos, los analistas serios, reconocen que rebasa cualquier intento de definición. Pero sí mencionan a Erik Satie. Y es que el autor de las Gimnopedias prácticamente inventó toda la música contemporánea, anunció el minimalismo y se anticipó con todo a la música electrónica. Es el campeón de la inteligencia sonriente por muchas razones que en este espacio hemos desglosado, y que ahora viene a cuento por su Musique d’Ameublemeunt, música mobiliario que él decía puede fungir como papel tapiz en las paredes y uno puede ponerse a hacer el aseo, la comida, leer, soñar, vivir. Es por eso que algunos escribientes traen a mientes sin faltar a la verdad la noble verdad de Erik Satie.

No he dicho que el nuevo disco de Nils Frahm es un tratado completo de música electrónica. Es costumbre de este músico componer a piano solo, pero en esta ocasión se puso al frente de un arsenal de artefactos electrónicos: secuenciadores, midis, teclados electrónicos y lo más granado y distinguido y sofisticado de la familia de los sintetizadores.

Siempre cambiante, siempre constante. Al igual que la lógica heraclitiana del fluir de un río, la música de Frahm nunca es la misma aunque tiene la apariencia de ayer y la misma de mañana.

Pongo las palabras de Nils Frahm: “Quise hacer una música que fuera ajena a la intención o voluntad de una persona. Y así fue como llegué a la idea de la naturaleza, porque me refleja: observar el fuego, o una caída de agua, o un árbol estremecido por el viento, o los copos de nieve que danzan en el aire. Siempre son lo mismo, pero siempre es diferente.

“Mi intento –sigue hablando Nils– es tratar de imitar a la naturaleza, crear un lugar en el mundo sin personajes, sin humanos. De manera que imaginé que somos parte de la caída de agua, apenas una gota. Porque somos parte de la creación de la naturaleza. Somos básicamente animales. Titulé mi nuevo disco Música para animales porque quise hacer un álbum para personas a quienes la música sí les importa, pero también quise hacer algo que no está dirigido a ningún ego y mucho menos que provenga del mío”.