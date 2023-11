Por medio de un comunicado conjunto emitido anoche, señalaron que sólo la propuesta del blanquiazul, el ex alcalde de Benito Juárez, tuvo el consenso de los tres partidos para ser considerado precandidato.

De esta manera, los líderes nacionales priísta y perredista, encabezadas por Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, no respaldaron a sus precandidatos a la jefatura de Gobierno, Adrián Rubalcava y Luis Espinosa Cházaro.

Horas antes del anuncio, el alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, convocó a una conferencia de prensa urgente en el que anticipaba un acuerdo cupular, que consideró carecía de sentido, al advertir que la determinación de la candidatura de la coalición debía realizarse conforme al acuerdo, por un proceso democrático.

No puede estar un proceso democrático una negociación por encima de , y aludió a las críticas que desde la misma oposición se hicieron en contra del proceso interno de Morena al haberse decidido por ex alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, a pesar de que en sus tres encuestas resultó mejor posicionado el ex secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

El domingo pasado, el PAN realizó un acto de respaldo a Taboada, luego de que la dirigencia de ese partido anunció al Instituto Nacional Electoral que para la capital de la República propondría a un hombre, por lo que declinaron en favor de Taboada la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y la diputada federal Kenia López Rabadán, así como la también legisladora Margarita Zavala; en su mensaje, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, lo presentó prácticamente como el candidato único para abanderar la coalición.