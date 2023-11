Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 18 de noviembre de 2023, p. 24

En la Fiscalía General de Justicia (FGJ) se acabaron las consideraciones políticas y se cumplirá con el deber , a pesar de que eso implique su no ratificación, porque no habrá negociación al aplicar la justicia, advirtió la titular de la dependencia Ernestina Godoy Ramos.

En la conmemoración de los 104 años de la Policía de Investigación, la abogada de la ciudad expuso que la corrupción es un delito que debe castigarse sin importar quien lo cometa, porque aún hay quien piensa que es un derecho y lo asocia con las libertades políticas.

Hoy hay quien demanda que no hagamos nuestro trabajo, y que frente a delitos donde hay políticos, que no investiguemos, que volteemos la mirada y les garanticemos el privilegio de la impunidad de la que gozaban, pero eso no pasará , advirtió.

Desde el Altar a la Patria, pidió que la escuchen bien porque cumplirá con su deber sin hacer caso de los cálculos políticos o los enojos de quien piensa que la corrupción es un derecho que debe ser protegido por las instituciones .

Agregó que su contribución a la seguridad, la convivencia y la democracia en la ciudad será combatir la impunidad, porque en esta fiscalía acabó el tiempo de la arbitrariedad y el abuso como medio para esclarecer los delitos, se acabó la fabricación de culpables o la creación de chivos expiatorios para responder al reclamo social de justicia .