Al comparecer ante comisiones, la funcionaria respondió a los legisladores que no hay un plan único para no perder el ciclo escolar y resaltó que el censo sobre planteles dañados se levanta únicamente en ambos municipios, aunque podría ampliarse a otros también afectados por el huracán Otis.

Al concluir la comparecencia, abundó que los daños a las escuelas no son estructurales, sino que tienen que ver con la caída de techumbres, de árboles y se volvieron inútiles muchas computadoras, además de otros artículos que había en los salones. No podemos decir que todas las escuelas están en el mismo nivel de daños. En eso estamos trabajando, y donde no haya material tendremos que darlo .

Desde el inicio de su comparecencia, la diputada Cynthia López se paró junto a ella con un cartel en el que se leía Por el bien de los niños, renuncie .

La legisladora la llamó cobarde por no comparecer ante el pleno y le advirtió que interpondrá una denuncia en su contra ante un Ministerio Público “por venir a mentir a la Cámara de Diputados, porque usted juró decir la verdad y no vino a decir cuántos planteles fueron afectados por Otis”.