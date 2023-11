▲ The Economist incluyó en su anuario a la ex jefa de Gobierno y vaticinó su triunfo. Foto tomada de redes sociales

Por su parte, Brugada consideró a la virtual precandidata presidencial de Morena como su compañera de mil batallas , con quien ha construido ese movimiento. Y sobre la reunión con todos los ex aspirantes, recalcó: ¡Unidad por el bien de la Ciudad de México! . De la mano de Sheinbaum, insistió que van unidos, fuertes y con mucha alegría por el segundo piso de la 4T.

Por medio de una serie de mensajes en su cuenta de X, Sheinbaum dio cuenta de los encuentros. En otra de las fotografías en las que también aparece al lado de Brugada se ve en primera fila, de corbata y sonriente, a Omar García Harfuch, ex aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la capital del país. De igual forma, están el resto de los participantes, el jefe de Gobierno, Martí Batres, así como cerca de cincuenta legisladores federales y locales, además de dirigentes de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM).

En tanto, en su tradicional publicación anual con sus pronósticos mundiales de fin de año, el semanario británico The Economist incluyó en la portada de su edición The World Ahead 2024 la silueta de Claudia Sheinbaum. A la vez, anticipó que México elegirá a su primera mujer presidenta y proyectó una ventaja para la ex jefa de Gobierno. Parece probable que Sheinbaum prevalezca sobre Xóchitl Gálvez , expuso el semanario.

Tras definir a la morenista como protegida del presidente López Obrador y como alguien que ha prometido continuar la política de la actual administración, en el texto se apunta que su gestión sería más favorable para los negocios y con mayor conciencia sobre temas ambientales. Asimismo, se destaca su hábil gestión de la seguridad que generó una reducción de la tasa de homicidios registrada durante su gobierno en la capital del país.