Sin importar el progresivo deterioro de su salud por sus años de prisión en Francia y en Rusia, Serge continuó escribiendo hasta el final de sus días, falleciendo por un paro cardiaco el 17 de noviembre de 1947 en la Ciudad de México.

Javier Rivera R.

Invitaciones

Ciclo Leyendas de la música

El Albergue del Arte invita al ciclo de cine Leyendas de la música con la película Summer of Soul (...Or, when the revolution could not be televised), del director Questlove.

El tráiler puede verse en https://youtu.be/5t1tYCNBk?si=Noz4RoTHBZ13R14C. El moderador será Gustavo Ávila.

La cinta explora el legendario Festival Cultural de Harlem, celebrado en Estados Unidos en 1969, donde se rindió homenaje a la cultura y música afroestadunidense, además de promover el black pride y la unidad entre personas de una misma raza.

Hoy el acceso será a las 19 horas y la proyección se iniciará a las 19:30, en el foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones al teléfono 55-5554-6228. Entrada libre.

Aniversario 17 del Buzón Ciudadano

El Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano AC invita al festejo del 17 aniversario del Buzón Ciudadano, de la revolución social de 1910 a la 4T. Trae un guisado y comparte.

La cita es mañana a las 12 horas en el Parque del Cartero José Refugio Ménes, colonia Postal, cerca del Metro Villa de Cortés.

Para mayor información consulta el canal de YouTube del Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano y sus redes sociales Facebook y X (antes Twitter).

Invitan Imelda Beristáin, Víctor Flores, Rosa María Almanza, Luciano Aguilar, David Villa, Salvador Munguía, Maru Nieto, Xóchitl Salazar, Inti Ernesto Salas, Tania Jiménez, Yolanda Macedo, Esperanza Espinosa y Antonio Villegas

Víveres por Libros

Asiste este domingo 19 de noviembre a la Plaza de la Información (metro Hidalgo, salida a Reforma Norte) y dona víveres para los afectados por el huracán, a cambio recibirás un libro. Apoyemos a nuestros hermanos de Guerrero.

Estaremos recibiendo donativos de 13 a 17 horas, en El Punto Librero.

Informes 5519069032