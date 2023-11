Stella Calloni

Viernes 17 de noviembre de 2023, p. 32

Buenos Aires., Al cerrar su campaña ayer, el candidato presidencial de la oficialista Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, manifestó su confianza y respeto por el trabajo realizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), y advirtió que no aceptar resultados es muy malo en respuesta a las denuncias de fraude de los apoderados de la ultraderechista La Libertad Avanza (LLA), que postula a Javier Milei.

Massa se refirió a los malos ejemplos de esa idea de (el ex presidente estadunidense) Donald Trump y (el ex mandatario de Brasil ) Jair Bolsonaro como forma de construir mensajes y no aceptar resultados, lo que es muy malo. Creo que Argentina debe inaugurar una etapa nueva , declaró el abanderado peronista, en conferencia de prensa después del encuentro con el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), en esta capital.

Massa hizo varios cierres, entre ellos ante la representación de pequeñas y medianas empresas ante quienes ratificó sus proyectos; luego en el Colegio Nacional Carlos Pellegrini, donde mantuvo diálogos con estudiantes, y después en la provincia de Buenos Aires. Sostuvo que su gobierno terminará con la grieta que ha dividido a la sociedad y ratificó sus propuestas electorales.

El candidato de LLA comenzó bajo el lema Sí se puede , durante el cierre de su campaña en la capital de la provincia de Córdoba, y manifestó estar dispuesto a dar vuelta la elección este domingo , lo que permitirá, consideró, iniciar la reconstrucción argentina .

En el fondo lo que estamos eligiendo es: queremos la tiranía de las mayorías, el populismo peronista o volver a abrazar las ideas de la libertad , y advirtió que el cambio siempre entraña riesgo, pero ahora, ¿cuáles son las opciones, la seguridad kirchnerista que nos está llevando a la peor miseria del planeta? , señalando que no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo de siempre, con los mismos de siempre. Tomemos coraje, tomemos el riesgo y vayamos por la gloria .

No fueron cierres de campaña como en los comicios anteriores. A sólo horas de la segunda vuelta de las elecciones el domingo, continúan repitiéndose violentas amenazas por parte del ultraderechista LLA contra diputados, senadores, dirigentes tanto de la oficialista UxP, como a dirigentes de la Unión Cívica Radical y también líderes estudiantiles, en un intento de instalar la percepción de que habrá fraude y que no reconocerían el triunfo de UxP.

En tanto, la Justicia Electoral, por conducto del fiscal Ramiro González, citó para hoy a los apoderados de LLA, Karina Milei y Santiago Viola, quienes deberán presentar pruebas sobre un supuesto fraude que se estaría preparando, diciendo que hubo maniobras fraudulentas en la pasada primera vuelta y que podrían repetirse en las próxima elecciones.