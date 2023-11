Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 17 de noviembre de 2023, p. 29

Madrid. El ex primer ministro israelí Yair Lapid, líder del partido opositor Yesh Atid, pidió ayer la destitución del premier Benjamin Netanyahu y que sea remplazado por otra figura del Likud, la principal fuerza política de la coalición de gobierno.

En una entrevista para la cadena de noticias Canal 12, Lapid argumentó que Netanyahu perdió la confianza de la población israelí tras el ataque sin precedente de Hamas, el pasado 7 de octubre.

Tras aquel embate, que se saldó con mil 200 muertos y casi 240 rehenes, las Fuerzas de Defensa de Israel pusieron en marcha una cruenta contraofensiva a las estructuras de la milicia palestina en la franja de Gaza, que deja ya más de 11 mil 500 muertos.