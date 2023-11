Héctor Briseño

Viernes 17 de noviembre de 2023, p. 34

Acapulco, Gro., Empleados del hotel Elcano realizaron bloqueos intermitentes en la avenida costera Miguel Alemán entre las 10 y las 13 horas de este jueves, frente a la calle de acceso al establecimiento, para exigir al gobierno federal que ponga en marcha un programa temporal de empleo para trabajadores del sector turismo, pues sólo toma en cuenta a jóvenes de 18 a 29 años en esos proyectos.

Explicaron que 100 empleados sindicalizados y 80 eventuales perdieron sus trabajos en el hotel Elcano a causa del huracán Otis. El mesero Holger Díaz manifestó: No tenemos trabajo y la empresa ya no nos quiere recontratar, pues tuvo pérdida total . Comentó que tiene 55 años y no hay trabajo para gente de mayor edad .

Díaz destacó que grandes hospederías como Mundo Imperial dieron a conocer que iniciarán labores en febrero entrante y comentó: Van a arreglar la zona Diamante porque allá será el Tianguis Turístico, pero ¿qué va a pasar con este lado de Acapulco?

Los manifestantes liberaron la vialidad luego de acordar con el secretario del Trabajo estatal, Armando Baños, una mesa de trabajo este viernes con representantes del hotel Elcano para que los ex empleados sean recontratados en labores de reconstrucción y remozamiento del inmueble.

Otros hoteles de la zona Dorada anunciaron su cierre después del paso del huracán Otis debido a los daños que padecieron. Los que siguen en operación lo hacen en los primeros pisos y sin todos los servicios.

Empleados del Acabús exigen pagos

Empleados del sistema transporte Acabús, entre ellos choferes, personal administrativo, de limpieza y guardias de seguridad, suspendieron labores ayer para exigir pagos atrasados.

Los inconformes se concentraron en las oficinas del Acabús, en bulevar Vicente Guerrero, donde acusaron que el concesionario les adeuda la mitad de la quincena, correspondiente al 31 de octubre y el gobierno estatal les debe la quincena completa del 15 de noviembre.