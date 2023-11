Afp y Pl

Viernes 17 de noviembre de 2023

Turín. El italiano Jannik Sinner derrotó al danés Holger Rune por 6-2, 5-7 y 6-4, lo que permitió al serbio Novak Djokovic, número uno mundial, clasificarse a semifinales en las Finales de la ATP, que se celebran en Turín.

Antes de que Sinner saliera con la mano en alto ante Rune, Djokovic se impuso al polaco Hubert Hurkacz por 7-6 (7/1), 4-6 y 6-1, pero tenía que esperar al resultado del otro partido para saber si avanzaba o quedaba eliminado.

Un triunfo de Rune lo dejaba fuera, pero la victoria de Sinner, que avanzó de líder con pleno de triunfos, permitió a Nole pasar a semifinales como segundo.

La victoria en tres sets ante Hurkacz dejó a Djokovic a la expectativa, sin saber durante unas horas si se iba a clasificar o si habría sido su despedida del torneo.