▲ La ex mediocampista Paola López ha promovido en redes sociales la importancia del proyecto del Senado, al tiempo que da voz a las futbolistas para evitar represalias de los clubes. Foto @cruzazulfemenil

Erendira Palma Hernández, Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 17 de noviembre de 2023, p. a11

La iniciativa en el Senado para establecer un salario base y seguridad social en el deporte profesional se ha convertido en un faro esperanzador para las atletas. Si bien el proyecto se ha enfocado más en el futbol, existen otras disciplinas que piden ser escuchadas, como el boxeo, mientras la especialista en género y deporte Claudia Pedraza reconoció el riesgo de que no se apruebe este proyecto.

Ibeth Roca Zamora, ex monarca de peso minimosca, recalcó la urgencia de tener seguridad social y la creación de un tabulador base para contiendas titulares, pues hay campeonas mundiales con ganancias de 30 mil pesos por pelea.

Los contratos que me han dado indican que no somos empleados como tal, tampoco tenemos seguro social. Si hay un incidente durante las peleas, los promotores se deslindan. También sería bueno establecer un sueldo. José Sulaimán lo intentó en 2011, aunque no se concretó. Las iniciativas son buenas, pero nos gustaría más que todo eso se hiciera realidad , narró Zamora.

Años de lucha

Las boxeadoras son parte de las deportistas profesionales que por más tiempo han luchado por condiciones laborales dignas. Sus salarios suelen ser muy bajos, compara-dos con las ganancias de los varones. Las bolsas para una monarca mundial puede ser de 100 mil pesos, cifra muy lejana a los 50 millones de dólares que ganó Saúl Canelo Álvarez en el duelo ante Jermell Charlo. Todo va de la mano de la mercadotécnica y a las mujeres falta que nos promuevan más , subraya.

En el futbol femenil también existe una amplia brecha salarial. El delantero de Tigres, André-Pierre Gignac, gana más de cuatro millones de dólares anuales, de acuerdo con el diario Marca. El sueldo promedio de las jugadoras de la Liga Mx Femenil es entre 8 mil y 12 mil pesos mensuales, aunque algunas futbolistas élite, como Katty Martínez, reciben 150 mil, según TUDN.

Varias de las futbolistas suelen costear gastos de vivienda, nutrición, gimnasio, equipo deportivo y consultas sicológicas, por lo que algunas tienen un trabajo alterno además del que realizan en las canchas.

Pedraza, doctora en ciencias sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especializada en género y deporte, explicó que la iniciativa que fue aprobada para pasar al pleno en el Senado no pretende que se igualen los sueldos de las mujeres a los actuales que perciben los hombres en el deporte profesional, sino que tengan un salario mínimo requerido para enfocarse sólo en ese trabajo.

Aunque todavía no se habla de montos en específico para fijar un sueldo base en el deporte, la respuesta de la Liga Mx fue polémica al considerar la iniciativa como inviable y señalar que pondría en riesgo el torneo. No obstante, después pidió un diálogo con el Senado.