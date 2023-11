La crítica estadunidense habla de que sus influencias contradicen las vivencias de su tierra natal. Daniel ha sido comparado con Debussy, Richard Strauss y Puccini, con un dejo de influencia japonesa. Un común denominador habla de una herencia transmitida de una tradición operística muy rica. En palabras de Daniel: En mi trabajo estoy orgulloso de decir que uno puede detectar la enorme deuda que debo a compositores de Monteverdi a Alban Berg. Pero quizá la mayor de mis deudas es haber aprendido que la originalidad de una ópera no tiene por qué implicar el rechazo de mi tradición (que sería como aceptar ciegamente la condición de huérfano), sino más bien la asimilación profunda de lograr la conexión entre texto y música .

Aunque estudió filosofía en la Universidad Sussex, y en Princeton, con Milton Babbit, es evidente que tiene influencias mexicanas como quedaron patentes en la música que escribió para la serie de televisión sobre la vida de Benito Juárez. Larga es su lista de óperas: La hija de Rapaccini, una obra escrita en colaboración con el libretista Juan Tovar y la influencia de Octavio Paz, y Florencia en el Amazonas, en colaboración con Gabriel García Márquez y Marcela Fuentes, ópera basada, como señalé anteriormente, en palabras de Daniel, la historia del viaje de regreso que todos nos comprometemos en nuestras vidas: el momento cuando se repasa lo soñado una vez cada vez y nos enfrentamos a lo que somos. En el 50 aniversario de la Ópera de Houston se encargó a Daniel la obra Salsipuedes, historia de amor y guerra. Una comedia negra que tiene lugar en la isla ficticia de Salsipuedes, estrenada en 2004. Antes de que la muerte lo sorprendiera, en septiembre de 2010 estrenó en Los Ángeles Il Postino, con Plácido Domingo en el papel estelar.

La Ópera de Los Ángeles y Plácido Domingo, en particular, organizan este homenaje que México, su país natal, no realiza. Aparte de músico, Catán fue encantador, lo que transmitió en su música, en que graduó el tono, comunicó los signos corrientes de la ópera al estilo suave y romántico de los mexicanos, abrazando las notas con su pasional naturaleza de poeta. Optó por la sencillez y esa ingenuidad de los genios para que sus obras cobraran perpetuidad. Su música fue vivencia, invención intuitiva; dramatizó la vida y le dio suspenso metafísico. Fue Daniel raza subterránea que aparecía en sus óperas y su música no operística.