“Se requiere hacer un análisis y un diagnóstico muy profundo del tema de los profesores de asignatura, porque en varias escuelas existen maestros que tienen hasta 40 horas a la semana. Quizá la universidad cometió un error al no transmitir a la sociedad que un maestro de asignatura es un profesionista a quien contratamos por cinco o seis horas y a quien no le vamos a resolver la vida, porque ya tiene otro trabajo.

–¿Se puede decir que algunas escuelas están más olvidadas?

–Sí. En Cuautitlán, por ejemplo, nunca pusieron la barda perimetral, aunque somos el segundo campus más grande de la UNAM y era un costo tremendo, pero tampoco tenemos instalaciones deportivas y no tenemos un auditorio digno.

Las FES ya tienen 50 años y el deterioro físico ya es notorio, aunque Ciudad Universitaria también tiene un problema grave de instalación hidráulica, eléctrica y de drenaje, además de que los edificios hay que actualizarlos con las nuevas especificaciones en casos de emergencia. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla está envidiable, pero nosotros ya estamos obsoletos. Yo le pediría al Congreso una partida especial de presupuesto para remozar toda la UNAM.

–¿La matrícula puede crecer más?

–Creo que todavía podemos crecer al explorar que toda la parte teórica de una infinidad de asignaturas se den a distancia y las habilidades de destreza de forma presencial, así reducimos de 30 hasta 100 por ciento la presencia de gente en las instalaciones y les quitamos gastos y complicaciones de traslado a los alumnos. Hay carreras como derecho, contaduría o informática que requieren un mínimo de presencia y la universidad podría tener más cabida.

“Otra opción más complicada es que los nuevos planteles de la UNAM, que todavía tienen bajas matrículas (como León, Mérida o Juriquilla) pueda llevar carreras como medicina, veterinaria o derecho, porque así se generaría más oferta educativa, aunque el problema sería competir con las universidades locales.”

–¿Qué hacer para mejorar la relación con el gobierno?

–Desde que inició este gobierno, siento que hubo un distanciamiento e incluso un enfrentamiento en algunos momentos, con temas como la asignación presupuestal y la pertinencia de la universidad. El Presidente ha sido muy crítico y después vino el problema del supuesto plagio de la ministra (Yasmín Esquivel). No debemos estar totalmente de acuerdo, pero sí platicar y ceder.

En caso de ser rector, yo haría un acercamiento muy fuerte con el gobierno. Si las encuestas no se equivocan, tendremos a la primera mujer presidente en México y desde luego hay que buscar acercarse, no aislarse ni muchos menos enfrentarse. Siempre hay que privilegiar el diálogo, el trato respetuoso y los acuerdos.

Violencia de género e inseguridad

–¿Qué hacer en términos de violencia de género e inseguridad?

–Se ha atendido el tema de la violencia de género, pero no ha sido suficiente. Debe haber una cultura de impulsar la equidad y evitar la violencia. También debemos generar una cultura de autocuidado, porque a veces veo que los jóvenes sacan su teléfono y no se fijan en su entorno, y así se arriesgan. Las damas a veces no van acompañadas y se meten en calles peligrosas. Si avanzáramos en esa cultura, ayudaríamos no a resolver el problema, pero sí a reducirlo.

–¿Qué más puede hacerse para mejorar la UNAM?

–Yo estuve en el Congreso Universitario de 1990 y creo que podría ser una oportunidad de hacer un nuevo espacio de este tipo, no por presión, sino por convicción. Ahí podríamos atender las urgencias de la universidad, como la actualización de su marco legal, la restructuración presupuestal, la atención al sector académico y la necesidad de mayor matrícula.