Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 15 de septiembre de 2023, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de que, tras su mandato, el país mantenga el desarrollo de obras de infraestructura, como presas, carreteras, trenes, plantas de energía y demás. Esa es la clave , recomendó.

Durante la mañanera indicó que a falta de un año para el fin de su sexenio ya no puede iniciar obras de gran magnitud, “pero son proyectos para el futuro. Ayer mismo (el miércoles) –al inaugurar el acueducto El Cuchillo 2 en Nuevo León– me decía un constructor que no debía pararse la industria de la construcción por la importancia que tiene, pues reactiva la economía y genera muchos empleos”.

No dejar de pedalear

Por ello, consideró que no se debe dejar de pedalear y seguir haciendo obras importantes, seguir invirtiendo en la infraestructura que necesita el país, esa es la clave. Y hay varios proyectos importantes .

En respuesta a una pregunta sobre un proyecto para dotar de más agua a Monterrey procedente del río Pánuco, el jefe del Ejecutivo consideró que debe firmarse un acuerdo entre los gobiernos de Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí.