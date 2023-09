A diferencia de sexenios anteriores, en los que hubo devaluaciones, caídas en la economía o inflación, garantizó que no hay señales de que al finalizar su mandato pueda estallar una crisis económica. Por el contrario, aseguró que el próximo gobierno tendrá un margen de 2.3 por ciento del producto interno bruto (PIB). De acuerdo con datos del Inegi, el PIB en 2022 fue de 29.2 billones de pesos.

El proyecto de presupuesto, refirió, garantiza los programas sociales e incluye 400 mil millones de pesos para la pensión a adultos mayores. Pero es inversión, no gasto; eso es justicia, para eso estamos; si no, qué caso tiene estar aquí .

Aclaró que existen parámetros y su administración trabajará con lo que autorice la Cámara de Diputados, pero no sólo es en la cuestión legal, sino que no podemos endeudar al país .

No hay tal endeudamiento. Año con año, cuando se presenta el presupuesto, se considera un porcentaje para contratación de deuda a partir de lo que se piensa va a ingresar por recaudación y de las obras que se tienen que construir. Entonces, puede ser que haya un déficit, un faltante, entre lo que ingresa y lo que se requiere para hacer las obras públicas , explicó.

Se contrataron menos créditos

No tenemos nada qué temer, se están manejando las finanzas públicas con mucha responsabilidad y al mismo tiempo vamos a seguir garantizando el bienestar del pueblo , aseguró el mandatario.

Sostuvo que al finalizar su sexenio el endeudamiento habrá crecido 5.3 por ciento del PIB, al pasar de 43.6 a 48.9, menor al cierre de Felipe Calderón (7.4) y de Enrique Peña Nieto (8), a pesar de la caída de más de 8 por ciento por la pandemia de covid-19.

Declaró que, a diferencia de otros gobiernos, el de México no contrajo deuda durante la pandemia, por lo que somos el país posiblemente con menos deuda después de la crisis sanitaria.

Apoyado en gráficas con datos oficiales, mostró que al llegar al gobierno recibió una deuda de 10.6 billones nominales.

En contraste, señaló que Calderón recibió una deuda de un billón 700 mil millones de pesos y la dejó en 5 billones. Es decir, la incrementó 200 por ciento nominal .