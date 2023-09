N

o era esperable otra cosa, pero el hecho es que los gritones de siempre han armado tremendo escándalo por el paquete económico 2024, el último de la presente administración, y dos son los puntos de conflicto (deuda pública y déficit fiscal) en los que han puesto en la mira los mismos que antes callaban y aplaudían como focas cada que el gerente de Los Pinos en turno cumplía con el ritual de entrega del citado paquete, mientras el débito público se multiplicó por cinco en los tres últimos gobiernos (Fox, Calderón y Peña Nieto), sin saber bien a bien a dónde fue a parar esa catarata de recursos.

El tema salió a colación en la mañanera de ayer, cuando el presidente López Obrador explicó: Año con año, cuando se presenta el presupuesto, se considera un porcentaje para contratación de deuda a partir de lo que se piensa que va a ingresar por recaudación y de las obras que se tienen que construir. Entonces, puede ser que haya un déficit, un faltante, entre lo que ingresa y lo que se requiere para hacer las obras públicas. Entonces, hay parámetros: nosotros no nos salimos de lo que autoriza el Congreso, que es, en el caso de la Cámara de Diputados, la encargada de aprobar el presupuesto. Pero no sólo es en la cuestión legal, sino que no podemos endeudar al país .

De hecho, dijo el mandatario, México es el país posiblemente con menos deuda después de la pandemia; no solicitamos deuda adicional, y es cosa de ver qué sucedió en Estados Unidos, en España, en cualquier otro país. Cuando la pandemia, lo primero que hicieron, y hasta lo recomendaban los organismos financieros internacionales, fue contratar deuda; nosotros no lo hicimos Por eso, aunque se cayó la economía, nos aumentó la deuda sin recurrir a créditos; entonces, con relación al producto interno bruto, la deuda subió como de 46 a 52 por ciento del PIB .

(Dicho sea de paso, la deuda de Estados Unidos –la información es del FMI, al cierre de 2022– equivale a 274 por ciento de su PIB y es la nación más endeudada del mundo. Tan sólo entre 2019 y 2022, el saldo creció nueve puntos porcentuales de su producto interno bruto. China no está muy lejos: 272 por ciento del PIB; Japón, 260; España, 113. En fin, para no ir más lejos, la deuda global equivale a 238 por ciento del PIB mundial).