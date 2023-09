H

asta ahora los recuentos de la evolución de la pobreza (P) en México han estado casi sólo en la incidencia de la pobreza, que se denota como H (el % de la población que vive en pobreza o q/n, número de pobres entre población)). Pero H es una medida agregada de la P (MAP) parcial e incompleta, porque sólo nos dice la proporción de las personas que viven en pobreza, pero no nos dice qué tan pobres son. Tampoco se ha puesto suficiente atención a las diferentes dimensiones de la pobreza. Hoy abordo ambos temas. En la gráfica 1, presento la evolución de la pobreza MMIP así como la de sus tres componentes: NBI, ingresos (y) y tiempo (T) en 2018, 2020 y 2022. La línea con la H (MMIP) que une los tres años baja lentamente en ambos subperiodos y, paradójicamente, más lentamente entre 2020 y 2022. En total baja 3.3 puntos porcentuales (pp), 2.4 entre 2018 y 2020, y sólo 0.9 pp entre 2020 y 2022. La pobreza por NBI bajó 3 pp en todo el periodo, lo cual es muy lento para un indicador que se caracteriza por su tendencia crónica a la baja, porque muchos de sus indicadores son de tipo acervo, como años de escolaridad o materiales de la vivienda. Los indicadores de Y y T se mueven en sentidos opuestos en ambos subperiodos. H(Y) sube 0.7 pp primero y luego baja 6.3 pp para una baja neta de 5.6 pp. Casi como imagen en el espejo, H(T) baja primero 7.9 pp y luego sube 5.8 pp, para una baja neta de 2.1 pp. La baja lenta de NBI y los movimientos parcialmente compensados de Y y T explican el comportamiento del indicador MMIP que baja lentamente: sólo 3.3 pp en 4 años.

En la gráfica 2 se presenta la evolución de H y de 4 MAP adicionales: población pobre (q); intensidad media (I) de la pobreza de los P [I= (µ-U)/µ], donde µ es la media de la variable medida de los pobres (Y, T, etcétera) y U el umbral que separa pobres de no pobres: I nos dice qué tan pobres son, en promedio, los pobres; incidencia equivalente (HI) es el producto de H y de I y refleja ambas dimensiones qué tantos pobres hay y qué tan pobres son en promedio: es un mucho mejor indicador que H y que I; por último, los pobres equivalentes expresan el número hipotético de personas con carencias absolutas (I=1) que son equivalentes al número observado de pobres (q) con sus intensidades observadas (I). Como se observa en la gráfica 2, la q del MMIP integrado casi se mantuvo constante en el periodo, empieza en 97.9 millones de pobres y termina en 97.7, pero H bajó como se indicó antes en ambos subperiodos. I también disminuyó, pero sólo 2 pp en todo el periodo. En consecuencia, HI refleja la baja de sus dos elementos y bajó en total 2.5 pp. Por último, los pobres equivalentes también disminuyeron: pasaron de 28.5 a 26.5 millones. Este indicador expresa la masa carencial absoluta: los 97.7 millones de pobres con una I media de 27.1 por ciento equivalen a 26.5 millones con I igual a 1, es decir, en carencia absoluta.