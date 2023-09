El director del festival, José Luis Rebordinos, argumentó en un comunicado: Yo sí he visto la película y es terrible que tengamos que estar todo el rato así. He dicho ya como 15 veces en público que para mí ETA es una banda fascista y asesina. Creo que más claro no se puede ser. Obviamente, si pensara que la película blanquea a ETA no la proyectaría .

En esta pieza, titulada No me llame Ternera, el militante etarra reconoce su participación en el asesinato del entonces alcalde de Galdakao, Víctor Legorburu, el 9 de febrero 1976, y por el que nunca fue juzgado. Se estrenará el próximo 22, en la ciudad donde Urrutikoetxea vivió y actuó en numerosas ocasiones a nombre de ETA.

Me parece una falta de rigor intelectual brutal. Claro que la película no blanquea a ETA, no es una película pro ETA, no apoya a ETA para nada, no tiene nada ilegal. Es una película muy interesante por muchas razones. Es una película que arranca con una víctima y acaba con una víctima, creo que es una declaración de principios que la primera palabra y la última se le den a una víctima , refutó.

Ante las demandas, Évole y Sánchez precisaron en una carta: Entendemos el debate que una película que incluye la entrevista a un miembro histórico de ETA puede generar, pero nos sorprende que se opine e incluso se pida que no se proyecte en el festival un documental que ninguna de las personas firmantes ha visto. Estamos convencidos de nuestro trabajo y estamos tranquilos. No es un documental que blanquee o justifique a ETA .

De los pocos detalles que han trascendido hasta ahora del documental, producido por Netflix, se conoce que la víctima que abre y cierra la obra es un ex policía municipal de Galdakao, Francisco Ruiz, que fue tiroteado durante el atentado contra el alcalde Legorburu.

El conflicto en el País Vasco, nacido durante la dictadura fascista de Francisco Franco (1939-1975), ha sido objeto de numerosas películas y documentales a lo largo de la historia reciente, que han suscitado polémicas, como ocurrió con la obra de Julio Medem La pelota vasca, que se intentó censurar, entonces por el gobierno español del derechista José María Aznar.

En los últimos años el Festival de San Sebastián ha iniciado sus ediciones con polémicas, como cuando dio el premio Donostia al actor Johnny Depp en momentos que surgió el escándalo por las presuntas agresiones a su ex esposa, la actriz Amber Heard.