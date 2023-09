Los republicanos han obtenido testimonios sobre cómo Hunter Biden usó la marca Biden para obtener negocios en el exterior, pero no han presentado evidencias directas de ilegalidad alguna.

El caso surge en momentos en que los republicanos en el Congreso buscan iniciarle un juicio político al presidente demócrata Biden, en gran parte por los negocios de su hijo, para desviar la atención sobre el ex presidente Donald Trump y sus líos legales, quien actualmente es precandidato republicano a la presidencia.

El fiscal especial que supervisa el caso ha indicado que en algún momento también podrían presentarse cargos de no pagar impuestos en contra de Hunter Biden en Washington o en California, donde reside, informó Ap.

El abogado de la defensa de Hunter Biden, Abbe Lowell, argumenta que éste no violó la ley, que sigue protegido por una disposición de inmunidad contra otros cargos potenciales y que era parte de su acuerdo con la fiscalía, informó Ap. Los fiscales, en cambio, afirman que el acuerdo nunca tuvo efecto y que ahora es inválido.

La causa dice que Hunter Biden mintió en el formulario para comprar un revólver Colt Cobra 38 Special en una tienda en Wilmington, Delaware, en octubre de 2018. Está acusado de llenar la casilla diciendo que no usaba drogas ni era adicto a las mismas, y de poseer ilegalmente un arma mientras era consumidor de crack.

Ap, Afp, The Independent y Europa Press

No sé muy bien por qué, pero simplemente sabían que querían acusarme. Y ahora, lo mejor que puedo decir es que quieren destituirme porque quieren poner fin al gobierno , declaró Biden a CNN.

El presidente criticó que “todo el mundo le ha preguntado sobre el impeachment”, cuando en realidad tiene que trabajar. Me levanto todos los días, no es una broma, no estoy concentrado en el juicio político. Tengo un trabajo que hacer. Tengo que lidiar con los problemas que afectan al pueblo estadunidense todos los días , añadió.

Horas antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que el intento de impeach­ment por los negocios del hijo del mandatario es infundado y ni los republicanos de la Cámara la pueden defender. Han pasado un año investigando al presidente , indicó y agregó que no han encontrado ninguna prueba de que haya hecho algo malo .

McCarthy ordenó esta semana la apertura de una investigación contra el presidente por supuestamente proteger los negocios de su hijo Hunter, acusado de haber amasado una fortuna a través de acuerdos comerciales con empresas extranjeras.

Aproximadamente la mitad de los estadunidenses dicen que tienen poca o nula confianza en que el Departamento de Justicia maneje la investigación sobre Hunter Biden de manera imparcial y apartidista, y a una de cada tres le preocupa mucho que el presidente Joe Biden pudiera haber cometido alguna acción indebida en relación con los acuerdos de negocios de su hijo, según una nueva encuesta.

Pero la división política es muy marcada, ya que 66 por ciento de los republicanos –y sólo 7 por ciento de los demócratas– están muy o sumamente preocupados de que Joe Biden haya cometido alguna irregularidad respecto a los negocios de su hijo, de acuerdo con una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.

En general, los demócratas son mucho más cautelosos a la hora de culpar al presidente de los negocios de su hijo.

El sondeo fue realizado antes de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, lanzara una investigación para un posible juicio político.

La encuesta también encontró que apenas 19 por ciento de los estadunidenses confían mucho o plenamente en que el Departamento de Justicia esté llevando a cabo la investigación de manera imparcial y apartidista. Otro 30 por ciento tiene un poco de confianza, y 50 por ciento señaló que no confía mucho o en lo absoluto.

Pendiente, la fecha para juicio a Trump en Georgia

En otro tema, el ex presidente Donald Trump no irá a juicio en Georgia en octubre, ya que el juez del condado de Fulton, Scott McAfee, determinó ayer que el ex mandatario y otros 16 acusados de conspirar para anular los resultados de la elección de 2020 serán juzgados por separado de dos abogados acusados del mismo cargo.

La defensa de Sidney Powell y Kenneth Chesebro solicitó un juicio rápido, y el juez McAfee determinó que su juicio comience el 23 de octubre.

Trump y los demás pidieron que se les juzgara por separado de Powell y Chesebro, y algunos argumentaron que no estarían preparados para ir a juicio a fines de octubre.