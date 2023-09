Estoy feliz de estar en España y en Valencia representando a mi país. Es un privilegio , dijo el serbio Novak Djokovic en rueda de prensa. En los últimos años no pude estar aquí y quiero que esta vez sea diferente, para poder estar en Málaga , advirtió el reciente campeón del Abierto de Estados Unidos.

Aunque matemáticamente no festejó su boleto para la Final 8 que se celebrará el próximo noviem-bre en Málaga, el conjunto checo dio un gran paso y endureció aún más el camino del equipo de España, que capitaneado por David Ferrer disputará este viernes contra Serbia su segundo emparejamiento del grupo.

En el Grupo C, que se disputa en Valencia, República Che-ca confirmó sus buenas sensaciones en esta etapa de la competencia. Un día después de ganar al equipo español por 0-3 y sin sufrimien-to, los pupilos de Jaroslav Navratil cosecharon otro pleno frente a sus rivales sudcoreanos.

Madrid. La selección checa de tenis ganó ayer 3-0 a Corea del Sur en el Grupo C de la fase de acceso a la Final 8 de la Copa Davis, durante una jornada tres en la que Canadá derrotó 3-0 a Suecia dentro de la llave A, mientras Australia se impuso 2-1 a Francia en el sector B y Países Bajos venció por mismo marcador a Estados Unidos, en el D.

▲ El número uno del mundo está en Valencia para la serie de Serbia contra España, que no contará con Carlos Alcaraz. Foto Afp

No estoy lo más fresco que quisiera, no he tenido mucho tiempo para recuperar y volver a mi intensidad. Pero espero adaptar mi cuerpo en unos días para estar a disposición de mi país y contribuir al equipo, jugando y ganando puntos , explicó sobre su papel en La Fonteta.

Espero ver la pista llena en Valencia. España es un país con tradición de tenis. Queremos ganar la Copa Davis, para nosotros es importante ver cómo evoluciona la serie, después de lo que pasó el año pasado. Estamos en una competición interesante hasta el final. En 2022 no nos clasificamos por un set, por eso es importante pelear todos los puntos , agregó el actual número uno del ranking ATP.

Finalmente, Nole se pronunció sobre la ausencia de Carlos Alcaraz en el equipo ibérico. Quizá estén decepcionados porque él no está jugando con España, porque tiene 20 años y yo tengo 36, y por cómo él está cansado y yo no , afirmó irónico.

Es importante entender que él tiene mucho tiempo por delante. Aunque tenga 20 años eso no significa que sea un Superman , añadió.

Por otro lado, México iniciará este viernes su respectiva serie de Copa Davis ante China, donde está obligado a ganar para aspirar a jugar en el Grupo Mundial I.