Viernes 15 de septiembre de 2023, p. a11

Ginebra. Jennifer Hermoso, quien alzó la voz tras recibir un beso forzado de Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Futbol, es una las 16 nominadas para el premio The Best, de la FIFA, del cual fue excluido Jorge Vilda, ex timo-nel de la campeona España del Mundial Femenil 2023. En la categoría masculina, el argentino Lio-nel Messi, el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland encabezan la lista.

Si bien Hermoso desató un movimiento contra el sexismo y los abusos, sus logros dentro de la cancha también merecen reconocimiento. La mediocampista que conquis-tó la Copa con La Roja se ha converti-do en una de las favoritas para ganar el galardón a la mejor jugadora del año que otorga la FIFA.

Sus hazañas en la cancha no son menores. Fue monarca con España, selección de la cual ya es referente desde hace años al haber superado los 100 partidos; recibió el Balón de Plata en la Copa del Mundo 2023 y fue subcampeona con el Pachuca en la Liga Mx. Su nominación al premio The Best también ha propiciado que el torneo mexicano atraiga miradas.

Además de Jenni, en la lista aparecen sus compatriotas Aitana Bonmatí –ganadora del Balón de Oro en Australia-Nueva Ze-landa–, Mapi León y Salma Paralluelo. También fueron nomina-das las mundialistas Alex Greenwood, la francesa Kadidiatou Diani y la colombiana Linda Caicedo.

Aunque España pareciera acaparar los espacios en la categoría femenil, destaca la ausencia de Jorge Vilda, técnico que le dio a La Roja el título, pero que fue destituido tras la solicitud de las jugadoras por haber apoyado a Rubiales después de la denuncia de Hermoso.