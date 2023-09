Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 15 de septiembre de 2023, p. 5

El pianista Mauricio Náder participará en el Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro, que se efectúa en el Centro Nacional de las Artes (Cenart). Náder figuró en el primer festival en 1997, y en ocasiones posteriores. Regresa a la edición 26, dedicada a Cuatro siglos de música, con una propuesta basada en obras que van de Bach a Lavista.

El programa que interpretará este domingo comienza con Aria de la suite orquestal no. 3, de Johann Sebastian Bach, transcripción de Náder. Sigue suite Peer Gynt no. 1, op. 46, de Edvard Grieg. Luego interpretará dos obras de su autoría: Rachmaninoff in Salzburgo (2020), collage sobre un tema de Mozart, y Divertimento alla turca (2016), sobre un tema de Mozart.

La segunda parte del programa comprende Tango rag (2006), de Mario Lavista, y la suite El amor brujo, de Manuel de Falla, algunas de cuyas piezas fueron transcritas para piano por Náder.

Según el concertista, los platos fuertes del recital son las dos suites, escritas originalmente para orquesta. En el caso de Peer Gynt, la versión para piano fue hecha por el mismo Grieg.