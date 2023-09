Asimismo, el partido Morena en la capital exigió a Gálvez una explicación clara de por qué habita un inmueble que no cuenta con autorización de uso y ocupación, luego de que el miércoles la senadora se contradijera respecto de cómo adquirió el inmueble, al asegurar que sí dio los permisos para la construcción, pero luego lo negó.

Por otra parte, Gustavo García, ex funcionario de la entonces delegación Miguel Hidalgo informó que el juez décimo primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, otorgó a Xóchitl Gálvez una suspensión provisional para que el ex jefe delegacional de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, no emita declaraciones relacionadas con la senadora ni con las presuntas irregularidades en la construcción de su domicilio. Sin embargo, dijo, se prevé el sobreseimiento de la suspensión provisional, pues Romo dejó su cargo en la Secretaría de Gobierno capitalino a principios de septiembre.

El ex alcalde de Miguel Hidalgo anunció que todos los miércoles dará a conocer en redes sociales el programa Expedientes X, en el que dará a conocer casos de supuesta corrupción de la oposición y de Xóchitl Gálvez.

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus correligionarios a serenar los ánimos y a no enrarecer la vida política del país.

Más tarde, Xóchitl Gálvez acusó al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los comités de la 4T, de estar detrás de la investigación de su casa.