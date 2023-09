El director de la Facultad de Odontología, Francisco Javier Marichi Rodríguez, señaló a nombre de los científicos premiados que una investigación que no concluye en un desarrollo nuevo está incompleta , por lo que la innovación tecnológica y las patentes son prioridad de los países industrializados. Desafortunadamente, en México tenemos una tasa de producción inferior en ese aspecto, y eso nos lleva a tener una sociedad más vulnerable. Los gobiernos no se percatan de ello, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero no dan el apoyo decidido .