En un oficio que se dio a conocer ayer, Rodríguez explicó que no podría acudir por tener un encuentro regional de los Centros de Atención Integral en Méri-da, Yucatán.

Además, expusieron que tuvo el tiempo suficiente para arreglar su agenda, pero no lo hizo.

Kenia López, senadora del PAN, dijo que es terrible saber que la funcionaria no tenga tiempo ni disposición para darle la cara al pueblo, al estimar que lo hizo por instrucción de la Secretaría de Gobernación. Consideró, además, que no asistió al Senado porque no hay una respuesta positiva para los migrantes.

López Rabadán acusó que Rodríguez no se ha reunido con las víctimas de la tragedia ni una sola ocasión a casi medio año del incendio, en el que murieron 40 indocumentados.

Espino de la Peña, presidente de este grupo de trabajo, lamentó la ausencia de la funcionaria y aseguró que apenas el martes por la tarde, recibió un oficio para cancelar la cita con el argumento de que tenía problemas de agenda.

La senadora del PRI Beatriz Paredes Rangel anunció que presentará una iniciativa para sancionar a los funcionarios que desacaten una comparecencia.

Los senadores acordaron volver a citar a la titular de la CEAV para la próxima semana.