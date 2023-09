En esos casos, el asunto se someterá a revisión y de ser necesario procederá la nulidad del examen sustentado, con independencia de las sanciones aplicables.

La jueza resolvió que la enmienda no se puede aplicar en forma retroactiva al caso de la ministra Esquivel, por lo que determinó que no había materia para analizar la demanda de amparo. En su fallo, argumentó que en este asunto existe una causal de improcedencia, debido a que Esquivel no acreditó que su sola vigencia le cause algún perjuicio, aunado a que tampoco demostró la existencia de un acto concreto en su contra .

Apuntó que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso y contra normas generales que requieran un acto posterior al inicio de su vigencia.