Enrique Méndez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 14 de septiembre de 2023, p. 10

Me quedé vestida y alborotada, porque sí quería ir a celebrar , reprochó la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo (PRI), después de que no fue invitada como representante del Congreso a la ceremonia por el 176 aniversario de la gesta de los Niños Héroes.

Debieron haber invitado, creo yo, al Poder Legislativo, porque no tenemos ningún inconveniente en estar presentes en un acto republicano de la más alta relevancia para el país , dijo en entrevista.

Yo sí quería estar con el pueblo, con la gente, en un día de los más importantes para la nación. Es una fiesta de todos los mexicanos y los diputados también somos mexicanos, celebramos las fiestas patrias.

–¿Esperaba que hubiera una atención?

–Lo que esperaba es lo que siempre pasa, de tradición, que el Ejecutivo invite a los poderes de la República a compartir un evento tan importante, republicano, para el país.

–¿Fue desdén a las instituciones?

–Es un estilo personal del Presidente. No pretendo polemizar sobre un tema que decidió él, de no invitar a los representantes de los poderes; bueno, pues no pasa nada. Aquí celebramos el Grito, entonces.