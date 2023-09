Ya han cambiado las cosas. No tenemos buenas relaciones, lo que es público y notorio, con el Poder Judicial, porque se han dedicado a actuar contra la transformación. Nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están contra el pueblo y que son representantes de la oligarquía, de la minoría corrupta, rapaz; son como emisarios de la delincuencia de cuello blanco y, en algunos casos, también de la otra delincuencia; no todos, pero sí predominan.

López Obrador insistió en que es necesaria una reforma a ese poder, la cual quedó pendiente en su administración. Ya no me dio tiempo; habría que hacerlo si el pueblo lo decide, cuando entre el nuevo Congreso, para que sea el pueblo el que rescate, recupere al Poder Judicial, que elija a los jueces, magistrados y ministros, para que entonces sí sea la Suprema Corte de Justicia y haya un auténtico estado de derecho, no un estado de chueco .

Horarios de la celebración

Los festejos del día 15 empezarán a las 7 de la noche, con la presentación de los niños que forman parte de los Semilleros Creativos; a las 22 horas se dará la primera parte de la presentación del Grupo Frontera. A las 11 en punto se celebrará el Grito y al finalizar regresará al escenario el Grupo Frontera.

El 16, el mandatario encabezará el desfile militar.