No obstante, la vicecoordinadora Aleida Alavez –quien se perfila como el enlace territorial de Sheinbaum con las bancadas– ya ha tenido acercamientos con casi todos los marcelistas.

Indicó que sus recorridos serán reuniones internas de unidad; después, asambleas en el contexto electoral y de invitación a la firma del acuerdo por la transformación. Aquí no sobra nadie; al contrario, habrá una convocatoria para que muchas más personas sean parte de este gran movimiento de transformación , explicó.

Destacó que ella y López Obrador tienen su propio espacio: no queremos estar el mismo día en el mismo lugar. En este momento somos partidos, movimiento, y el Presidente por supuesto tiene su propia labor .

En conferencia de prensa, Sheinbaum dio a conocer que Gerardo Fernández Noroña será su vocero y coordinará a otros voceros del equipo, anticipó que está por definir un nuevo lugar para el arranque de las reuniones internas que sostendrá a partir del domingo, para no empalmarse con la gira de ese día del mandatario a Oaxaca.

Y aclaró que la tómbola y las encuestas seguirán como método de selección de candidatos para los morenistas. No se preocupen, aquí tenemos cuadros muy fregones , les dijo. En el encuentro privado se refrendó el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y al paquete económico para el próximo año.

Antes, a la pregunta de si el ex canciller ya le contestó el mensaje de texto que le envió el jueves de la semana pasada, y si le ofrecerá algún cargo, la virtual candidata presidencial reiteró: he dicho, las puertas están abiertas, y si hay algún tema en particular, se los informaremos .

El diálogo que sostuvo con los diputados se dio de forma paralela a la sesión ordinaria, en la que durante dos horas sólo se desahogaron iniciativas, con un salón semivacío. Los 269 diputados de los tres partidos que estuvieron con Sheinbaum pasaron lista y luego se salieron.

Mientras la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia responde –a más tardar este viernes– si admite, desecha o declara improcedente la queja interpuesta por Ebrard, Sheinbaum pidió a los diputados dejar atrás la etapa de la encuesta que le dio el triunfo.

Vamos hacia un nuevo proceso; me da mucho gusto que hayan estado todos, porque siempre vamos a seguir haciendo un llamado a la unidad.

Señaló que próximamente se reunirá con Manuel Velasco Coello, la corcholata del PVEM: sí, todos tienen una tarea en este proceso .

La coordinadora de la 4T también respaldó la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del último año del Presidente. Tiene la defensa de los grandes derechos del pueblo de México; es un presupuesto histórico en términos de obras públicas y de la austeridad republicana que nos caracteriza .

De salida, Mier llamó a la defensa de un proyecto transformador que ha costado sangre, sudor y lágrimas al pueblo de México .

Por la noche, Sheinbaum compartió a través de la red social X (antes Twitter) que se reunió con Lázaro Cárdenas Batel. “Me dio mucho gusto recibir y platicar con Lázaro Cárdenas Batel, quien hoy está como asesor de la Presidencia pro tempore de la Celac”, posteó.