Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 14 de septiembre de 2023, p. 5

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena acordó abordar la queja presentada por Marcelo Ebrard con seriedad y no retrasar de alguna forma su desarrollo, no obstante, en el partido no esperan un proceso fast track y se respetarán los tiempos legales que establece su reglamento.

De acelerar la dictaminación de este recurso, causará incertidumbre en otros quejosos que han presentado denuncias por otros temas, y que también consideran que sus casos deben ser prioritarios, indicaron fuentes cercanas a esta instancia.

Sin definirse los tiempos, dentro de Morena se descarta que el tema sea abordado en menos de una semana, pero esperan no llegar a los casi 50 días que toma usualmente este tipo de casos, relataron las fuentes consultadas.

Ayer, entrevistado al concluir una reunión con sus simpatizantes, Ricardo Monreal reveló que por la mañana envió mensajes de texto a Ebrard, quien le respondió que mantiene su postura de esperar la resolución de la comisión morenista. Adelantó que entre hoy y el viernes se reunirán. Hay que luchar dentro de Morena, yo tengo confianza de que Marcelo Ebrard pueda rencontrarse con el partido y tenga la posibilidad de reunirse con Sheinbaum. Nada hay que regatear, no está fácil la contienda y hay que estar unidos , indicó Monreal.