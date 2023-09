Angélica Enciso y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 14 de septiembre de 2023, p. 5

Ante el anuncio de Marcelo Ebrard de impulsar un movimiento político nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ni habrá una ruptura ni fractura del movimiento de transformación, porque el pueblo está a favor.

Reiteró que el ex canciller es mi amigo, compañero, lo estimo ; a la vez que consideró que la ganadora de la encuesta para encabezar la transformación, Claudia Sheinbaum, “es excepcional, extraordinaria, honesta y muy preparada.

Ya terminé, ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum que, además, tiene doctorado y es una mujer con muy buenos sentimientos y honesta. Estoy contento , declaró durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Recordó que los panistas decían que los priístas son muy corruptos, y miren, terminaron agarrados de la mano . Frente a ello, el mandatario federal criticó: ¿Saben qué se necesita para transformar un país? Y de inmediato él mismo se respondió: “Autoridad moral y un concepto, congruencia. Sin autoridad moral no se puede gobernar un país tan importante, con gente tan buena y creativa, como el pueblo de México. Entonces, no es: ‘Yo pensaba así y ahora pienso’ o ‘como digo una cosa digo la otra’. ¿Quién decía eso? No se puede”.