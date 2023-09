Lamentó que los concesionarios no han aceptado aún vender los hospitales. Ellos preferirían, me dicen, que negociemos una disminución en la tarifa (que cobran). Y de una vez aprovecho para mandarles el mensaje: No. No, porque aunque le bajemos la mitad, de todas maneras, es mucho (el gasto) .

Agregó: “Les estamos proponiendo, además en buenos términos, no es decir: ‘Les cancelamos el contrato’.

“No. Es decir: ‘Ya recibieron durante varios años cantidades importantes, ahora ya no queremos seguir pagando año con año durante 20 años, lo que está en el contrato, que es muchísimo, porque es un contrato leonino. Ya cambiaron las cosas, cuando te dieron el contrato tú eras de los predilectos, pero eso ya cambió, ahora los hijos preferidos son los mexicanos, es el pueblo. Entonces, no te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada, vamos a hacer un avalúo, lo que vale tu hospital, con todos su equipos, con todo, todo, y te lo pagamos. Y tú tienes ahí dinero para hacer cualquier otro negocio y te lo pagamos ya, en efectivo, no en abonos chiquitos. Y quedamos como amigos, en santa paz”.

Apuntó que el régimen neoliberal causó un daño terrible, estos mismos que quieren regresar . En ese sentido, señaló que ahora se critica a su administración diciendo que hay una reducción al presupuesto de salud.

No tienen razón, hay más presupuesto ahora para salud, nada más que, como haciéndose los que no saben, no ven que ahora tiene 120, 140 mil millones de pesos de presupuesto el IMSS-Bienestar .

