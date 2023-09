A

nadie resulta novedoso el enrarecimiento de las relaciones entre los poderes Ejecutivo y el que supuestamente se dedica a impartir justicia , pero para aquellos que todavía dudan o que ni siquiera se han enterado, ayer el presidente López Obrador lo dejó más claro que el agua: “no tenemos buenas relaciones –es notorio y de dominio público– con el Poder Judicial, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación; nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía, de la minoría corrupta, rapaz, son como representantes de la delincuencia de cuello blanco y en algunos casos también de la otra delincuencia; no todos, pero sí predominan”.

El comentario presidencial se dio luego de que en la mañanera de ayer un colega le preguntara si a la ceremonia del Grito de Independencia invitaría a los representantes de los poderes Judicial y Legislativo, y el mandatario respondió: no, no, no, nada más es una representación del gobierno, del Ejecutivo, muy limitada y austera, nada de la parafernalia de antes . Sin embargo, se le recordó que ocasiones anteriores sí se convocó al presidente del Poder Judicial y a algunos del Legislativo , a lo que reviró que ya han cambiado las cosas .

Por ello, insistió en que hace falta una reforma en el Poder Judicial, son de las cuestiones que quedan pendientes, ya no me dio tiempo, ya habría que hacerlo si el pueblo lo decide, cuando entre el nuevo Congreso, para que sea el pueblo el que rescate, recupere al Poder Judicial, que se elijan los jueces por el pueblo, que el pueblo elija a los magistrados, que el pueblo elija a los ministros para que entonces sí sea Suprema Corte de Justicia y haya un auténtico estado de derecho, no un estado de chueco .

Pero no quedó en anuncio ni en declaración, porque un par de horas después López Obrador encabezó la ceremonia conmemorativa del 176 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec y entre los convocados no apareció un solo representante de los poderes Judicial y Legislativo. Ni uno.