E

n una primera lectura, muy ortodoxa, parecería que Claudia Sheinbaum está haciendo lo aconsejable: dar cargos (y esperanzas) a sus recientes competidores para mantenerlos en la cercanía política y conjurar eventuales intrigas.

Sin embargo, vale preguntarse si los factores a combinar tienen características idóneas para ejercer las coordinaciones asignadas y si, dado el peso de sus recientes aspiraciones e intereses grupales, facilitarán el cumplimiento de las encomiendas o pueden desembocar en descoordinaciones, pugnas internas y sobresaltos políticos.

Adán Augusto López Hernández no tendría por qué estar tan feliz con ser un coordinador más, así sea en el área política (como si todo lo demás no lo fuera). Fue gobernador de Tabasco y secretario de Gobernación, y realizó una precampaña muy intensa, caracterizada por enorme uso de recursos, despliegue ostentoso de anuncios espectaculares por todo el país y movilizaciones masivas que no se organizan providencialmente. Aparte, acusaciones en su contra de diversa índole, incluso personales en contexto político que ha de suponerse procesará judicialmente para defenderse.

Tan insatisfecho parecería estar Adán Augusto con ser uno más de los coordinadores, y no el poderoso presidente nacional de Morena (aunque, más delante podría serlo, arguyen algunos de sus cercanos) y coordinador general de la campaña claudista, que no asistió a la sesión de Consejo Nacional de Morena que protocolizó la virtual candidatura de Sheinbaum y no ha dado explicación de tal ausencia. ¿Inconforme, molesto, necesitado de esperar a que regresara de viaje la fuente de poder tabasqueño que lo impulsó a la precandidatura y a la que pretende seguir sirviendo como vigilante transexenal?