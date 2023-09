Ebrard se va de Morena haciendo circo, maroma y teatro, señala

C

onviene a los lectores de La Jornada ver la entrevista que los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela hicieron a Rodrigo Galván, director de la empresa De las Heras (https://www.youtube.com/watch?v=3OKbCTMa18U), sobre la encuesta organizada por Morena, con la que tiene desacuerdos Marcelo Ebrard. Entenderá el lector qué es una encuesta, y cómo fue la compleja y bien concebida que Morena organizó, en buena medida debido a las exigencias de Ebrard, así como las pifias y las pequeñas trapacerías que intenta el ex canciller. Fue la madre de todas las encuestas: nunca hubo tal nivel de desconfianza entre competidores. Y Ebrard tenía su plan armado, para antes, durante y después del ejercicio demoscópico.

Galván describe todos los candados, y el momento en que el equipo de Ebrard se salió del lugar del conteo con el propósito de que ya no lo dejaran volver, y armar su tango. Ebrard se va de Morena contando cuentos chinos, y haciendo circo, maroma y teatro. Aunque el teatrito se está cayendo.

José Blanco

Facebook censuró foto de la exposición Amazonia, denuncia

Compartí en Facebook la foto extraordinaria de Sebastião Salgado que La Jornada publicó ayer en la primera plana, no sólo por su belleza, sino por la exhibición natural de los personajes desnudos en los que destacan ojos acuciosos e inteligentes, mirando a un mundo que se ha ensañado con ellos. Mi sorpresa fue que la red mencionada me censuró la publicación argumentando cuestiones morales. Recordé aquellos lejanos tiempos en los que la discusión en torno a la moralidad de algunas obras dejaba al descubierto en medio de sesudas discusiones, cuándo una obra es obscena y cuándo responde a las anuencias moralistas de los que censuran argumentando esa utilidad moral. Algo que estamos viendo con los LTG y en la despenalización del aborto en la que ya sale la Iglesia católica a poner frenos a los cambios legales. Como corolario invité a los directivos de Facebook a que vayan a Madrid a ver la exitosa exposición de esa y 200 fotografías más del gran fotógrafo brasileño, sobre la Amazonia.

Tere Gil

Liderazgo con modestia y altura de miras, opina

Mientras Beatriz Paredes resultó ser una falsa guerrera al no haber enfrentado la imposición patriarcal de su partido, y Xóchitl Gálvez muestra ser una mediática, sin proyecto y sin historia política de liderazgo, Claudia Sheinbaum está mostrando capacidad de liderazgo y altura de miras. Habla de ello el nombramiento y acompañamiento en la coordinación del proyecto de la Cuarta Transformación de políticos como Adán Augusto, Ricardo Monreal y Fernández Noroña. Creo que el mayor acierto de Claudia ha sido designar a este último como vocero y vínculo con organizaciones sociales y civiles rumbo a 2024 . El colega y compañero Noroña conoce, defiende y entiende bien de luchas y causas populares. De entrada, esta decisión la distingue del líder carismático AMLO, ya que éste nunca ha aceptado que alguien lo represente y menos que hable por él . ¡Enhorabuena!

Américo Saldívar

Solicita cirugía al IMSS

Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): llevo un año pendiente de una operación en el instituto. De hecho, estuve ya en quirófano y un minuto antes de la operación me sacaron con el argumento de que tenía la presión alta. Tengo 73 años, no puedo más con el dolor de rodillas y así tengo que seguir trabajando para mantenerme. Le pido por favor que me ayude, necesito operarme cuanto antes, porque eso fue lo que indicaron los médicos que me atendieron en la clínica 5 del IMSS.