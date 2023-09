Agradeció a quienes han trabajado en su construcción y refirió que se decidió que tenían que participar compañías con arraigo en la entidad porque esta obra tiene una dimensión social; no es cualquier obra para cualquier empresa, no es nada más el fin económico, financiero, la utilidad, la ganancia lícita, sino el servir a la sociedad, más donde se vive, el estado que nos vio nacer, la ciudad que nos vio nacer. Entonces, por eso fue acertada la decisión de que fuesen empresas de Monterrey .

Previamente, García Sepúlveda, del partido Movimiento Ciudadano, dijo que de no ser por el empuje y empeño del Presidente, El Cuchillo 2, junto con la presa Libertad, no se habrían concretado y seguirían siendo dos proyectos que se planificaron hace dos o tres décadas, con lo cual la entidad continuaría sufriendo por la escasez de agua.

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador (al centro), junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda (a su izquierda), ayer durante la inauguración de la primera parte del acueducto El Cuchillo 2, en el municipio de China. Foto La Jornada

El mandatario federal indicó que el costo de la obra fue de 12 mil millones de pesos y ya no sucede como en regímenes anteriores, que por la corrupción se elevaban o duplicaban los costos presupuestales de proyectos de infraestructura.

Hoy no hay corrupción. Es una utilidad para las empresas razonable. Es lo que queremos. Tiene que haber economía mixta. No puede haber estatismo; no se puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil. Tenemos que complementarnos, no optar por los extremos: todo al mercado o todo al Estado. No. Tenemos que buscar soluciones como ésta y trabajar juntos .

Visiblemente conmovido, el gobernador García Sepúlveda agradeció al Presidente esta colaboración y su presencia en este día histórico para nuestra ciudad (Monterrey) . Insistió en que se deben dar muchos agradecimientos, empezando al Ejecutivo federal.

“Gracias al Presidente, hoy Nuevo León tiene ya dos proyectos mayúsculos, me refiero a la presa Libertad, la cortina más grande de América Latina, y al acueducto El Cuchillo 2, construido en tiempo récord de un año. El gobierno federal y el estado nos pusimos de acuerdo, fuimos a mitades y hoy son una realidad para todo nuestro estado. Un aplauso, por favor, a nuestro Presidente, que le echó las ganas.

Y de no ser por usted, de echarlos a andar, arrancarlos, hizo empuje, (los proyectos) ahí seguirían en una maqueta y hoy estaríamos sufriendo una severa crisis de agua, porque este es el segundo verano más seco en la historia de nuestro estado.

El mandatario local aseveró que la obra ayudará a calmar la crisis hídrica que ha enfrentado el estado y le permitirá seguir creciendo.

“Fueron días complicados –dijo ante el Presidente durante la ceremonia, realizada en la planta de bombeo de la presa–. Hemos tenido semanas muy duras, fue la peor crisis que tuvimos en dos años (de administración), pero les puedo decir con mucha soltura que a partir de hoy cambia la historia.”

En ese acto también estuvieron el director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo; el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y elementos militares que encabezaron la coordinación de la obra.