Ap

Periódico La Jornada

Jueves 14 de septiembre de 2023, p. 8

Los Ángeles. Kenneth Branagh se entrega al tipo de teatralidad macabra que sólo un palacio veneciano en ruinas en una tormentosa noche de Halloween puede ofrecer en A Haunting in Venice.

Los cinéfilos probablemente hace mucho tiempo tomaron una decisión sobre la majestuosa y defectuosa franquicia de Hércules Poirot, de Branagh, pero si queda algo de curiosidad por esta tercera entrega, vale la pena. Es espeluznante, divertida y presenta a Tina Fey, elegante con trajes de posguerra, como la autora de novelas policiacas tremendamente exitosas, que habla rápido y dice cosas como Soy la persona más inteligente que conozco con acento del Atlántico medio.

Ambientada en 1947, en una noche particularmente brumosa en la ciudad de los canales, A Haunting in Venice es visualmente hermosa, con vestuario de Sammy Sheldon, diseño de producción de John Paul Kelly y fotografía de Haris Zambarloukos. Está adornada con sustos melancólicos pero agradables que recuerdan a clásicos como Los inocentes y Los otros, realzados por la partitura de Hildur Guðnadóttir. En otras palabras, esto puede no entusiasmar a un entusiasta de Saw, pero para los más asustadizos y asustadizos, toca las notas adecuadas.

Agatha Christie pasa a segundo plano aquí, ya que Branagh y el guionista Michael Green se inspiran sólo en su libro de 1969 The Hallowe’en Party, trasladándolo a Venecia, donde Poirot ha elegido vivir su retiro autoimpuesto (exilio envidiable, si alguna vez lo hubo). Sin embargo, su paradero no es un secreto: gente desesperada hace fila afuera de su pintoresco departamento, pero por ahora, un apuesto guardaespaldas italiano (Riccardo Scamarcio) está ahí para asegurarse de que no se acerquen lo suficiente.

Sin embargo, Ariadne Oliver, de Fey, cruza las puertas con un tipo diferente de oferta: quiere que Poirot la acompañe a una sesión de espiritismo. Este medio, dice, parece ser auténtico y sólo él podrá descubrir si todo es un truco. Pronto, a regañadientes, se encuentra en una fiesta de Halloween para los huérfanos de la ciudad, organizada por una famosa cantante de ópera, Rowena (Kelly Reilly), con una famosa hija muerta a quien esperan contactar más tarde esa noche, cuando los niños se vayan.