Jueves 14 de septiembre de 2023, p. 7

El Tour de Cine Francés ha traído a México durante 27 años lo mejor de sus historias en el celuloide, por lo que hoy día es una de las muestras fílmicas más esperadas.

Exhibirá siete películas sobresalientes –al mayor número de salas en las que ha estado el tour, con 179–, algunas de éstas estrenadas en festivales como el de Cannes y dirigidas por autores de renombre como François Ozon y Michel Gondry.

El consejero cultural de la embajada de Francia en México, Jean-François Gueganno, señaló que esta muestra se nombra mucho en el ámbito cultural de su país. Todos sabemos que Francia y México son tierras de cine y de talentos inmejorables. El vínculo potente que une a nuestros países en cooperación cinematográfica sólo puede detonar milagros, como los que se dan año tras año con este acto , comentó.

El tour es el más grande del mundo para nuestro cine y quizá (por tantos años) ustedes lo vean normal, pero es muy importante para los realizadores seleccionados estar presentes en éste , aseguró el funcionario en la presentación.

Cultura e historia

Agregó: estamos felices de celebrar al cine francés, y queremos mantener su diversidad con el acceso a todas las salas del mundo para mostrar nuestra cultura e historia. Nos encanta ser parte de este crecimiento, así que a seguir disfrutando del cine, que este año se expanden las semanas de exhibición .

Miguel Rivera, vicepresidente de programación global de Cinépolis, afirmó: el éxito del tour ha sido un testamento de lo bien que es recibido el cine francés; no programaríamos tantas semanas si no es por el gusto de la gente por estas películas. Sigue siendo el encuentro fílmico con mayor alcance que tenemos en nuestro país, porque no es un festival de una sola sede en una sola ciudad, iremos a 73. Como cada año habrá un cine bono de 200 pesos con el cual se pueden adquirir cuatro boletos. Hay gente que ve hasta siete películas, entonces hay una buena opción para los cinéfilos .

En espera del retorno de la gente a las salas

Leopoldo Jiménez, director del Tour de Cine Francés, quien hace la curaduría, destacó: estamos en un año de transición, esperando que la gente regrese a las cifras que teníamos en 2019 . Confió en que poco a poco se está logrando que lleguen más personas al cine de autor, al mexicano, al alternativo; nos falta mucho para regresar a los números que teníamos antes con la programación del tour este año; especialmente el de las directoras .

Ideado por Nueva Era Films, este encuentro regresará a la cartelera con títulos imperdibles.

Esta edición será un viaje a la diversidad del cine francés contemporáneo; la programación incluye películas de alto perfil, con cineastas y figuras conocidas. El circuito de exhibición está programado para cubrir de forma simultánea el territorio mexicano, predominando ciudades en las que el público tiene un interés marcado por un cine diferente. Además de crear nuevos públicos, la muestra permitirá a la audiencia ser testigo del día a día de las diversas realidades de la sociedad francesa actual.